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Tokat'ın Zile ilçesinde kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde Ata Yolu ile Zile Caddesi'nin birleştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 çocuk annesi D.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Tokat Güncel Haberler

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