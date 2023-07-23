Tokat'ın Zile ilçesinde kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde Ata Yolu ile Zile Caddesi'nin birleştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 çocuk annesi D.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile soruşturma başlatıldı. - TOKAT