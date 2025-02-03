Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Tokat'ın Zile ilçesinde huzurevi için sıra gecesi düzenlendi

Tokat'ın Zile ilçesinde huzurevi için sıra gecesi düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zile Sosyal Hizmet Merkezi ve Huzurevi tarafından düzenlenen etkinlikte, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve huzurevi sakinleri bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı. Müzik, yöresel yemekler ve oyunlarla dolu bir gün geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde huzurevinde sıra gecesi düzenlendi

Zile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Zile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün iş birliği içesinde gerçekleştirdiği "2025 Aile Yılı" na özel ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve huzurevi sakinlerine sıra gecesi düzenlendi.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ile huzuevi sakinlerinin bir araya getirildiği etkinlikte duygulu anlar yaşandı.

Müzik ve animasyonlarla doyasıya eğlenen çocuklar dede ve nineleriyle çok güzel bir gün geçirdiler.

Yöresel yemeklerin yanı sıra çiğ köfte ikramının yapıldığı organizasyonda halaylar çekildi. Ellik oyunu oynandı.

Zile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Çakmak, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Bugün burada aile yılına özel, kuşaklar arası bağları güçlendirmek, aile birliğinin önemine vurgu yapmak için bir araya geldik. Farklı kuşakların ve farklı hikayelerin yer aldığı bu etkinliğimiz hem yaşlılarımız hem de çocuklarımız için duygusal olarak doyurucu bir deneyim oldu." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
img

Netanyahu görüşmesi öncesi Trump'tan endişelendiren Gazze mesajı
img

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti
img

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet!
Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

4 yıldız birden haftaya oynayamayacak
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Bonservisiyle gidiyor: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Bonservisiyle gidiyor! İşte Batshuayi'nin yeni takımı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.