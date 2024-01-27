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Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Tokat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Başçiftlik ilçesinde başlayan yağış sonrasında kent merkezi beyaza büründü. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda yaşanan aksamaları önlemek için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Başçiftlik ilçesinde başlayan yağış sonrasında kent merkezi beyaza büründü.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamaları önlemek için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayak Merkezi Başçiftlik Tokat Ulaşım Hava Durumu Belediye Yaşam Güncel Haberler

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