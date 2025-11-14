Tokat'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesi yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yer yer kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde beyaz örtü baş gösterdi.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimleri, hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Özellikle Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel