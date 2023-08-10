Tokat'ın Sulusaray ilçesinde muhtar aracında ölü bulundu

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Bayazıt köyünde muhtar İhsan Özbek, aracında ölü bulundu. Özbek'in tarla sulamak için evden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine yakınları tarafından aracında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özbek'in kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.