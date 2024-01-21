Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 677 aileye ücretsiz kömür dağıtıldı
Sulusaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 677 aileye toplam 800 ton kömür dağıttı. Hanede yaşayan kişi sayısına göre 1-3 kişi olanlara bir ton, 4 ve üzeri olanlara bir buçuk ton kömür teslim edildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 677 aile ücretsiz kömür dağıtıldı.
Sulusaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 677 aileye toplam 800 ton kömür dağıttı.
Hanede yaşayan kişi sayısı 1-3 kişi olanlara bir ton, 4 ve üzeri olanlara bir buçuk ton kömür teslim etti.