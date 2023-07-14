Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür yemeği gerçekleştirildi
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Pazar Belediyesi ile Kazovalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şükür yemeği programı, Pazar ilçe girişinde bulunan Köprübaşı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirildi. Yemeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, katılımcılara teşekkür etti.
Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür yemeği gerçekleştirildi.
Pazar Belediyesi ile Kazovalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince ortaklaşa şükür yemeği programı yapıldı.
Pazar ilçe girişinde bulunan Köprübaşı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki yemeğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, şükür yemeğine katılım sağlayanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel