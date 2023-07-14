Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür yemeği gerçekleştirildi

Pazar Belediyesi ile Kazovalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şükür yemeği programı, Pazar ilçe girişinde bulunan Köprübaşı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirildi. Yemeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, katılımcılara teşekkür etti.