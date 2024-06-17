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Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm ekili arazi zarar gördü

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Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Tepeçaylı köyünde Elvan Tüter'e ait arazide çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazide zarar meydana geldi. Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bir köyde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ekili arazide zarar oluştu.

İlçeye bağlı Tepeçaylı köyünde Elvan Tüter'e ait arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazide zarar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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