Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm ekili arazi zarar gördü
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Tepeçaylı köyünde Elvan Tüter'e ait arazide çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazide zarar meydana geldi. Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Tokat'ın Pazar ilçesinde bir köyde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ekili arazide zarar oluştu.
İlçeye bağlı Tepeçaylı köyünde Elvan Tüter'e ait arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazide zarar meydana geldi.