Tokat'ın Pazar ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı

Tokat'ın Pazar ilçesinde 2023 yılı buğday ve arpa hasat sezonu başladı. Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve Ziraat Odası Başkanı Murat Akın, üreticilerin hasada katıldı. Hasat alanını ziyaret eden Demir, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde buğday ve arpa hasadına başlandı.

İlçede 2023 yılı buğday ve arpa hasat sezonunun başlamasıyla Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve Ziraat Odası Başkanı Murat Akın, üreticilerin buğday ve arpa hasadına katıldı.

Demir ve beraberindekiler, Üzümören beldesindeki çiftçilerin buğday alım sahası merkezini de ziyaret etti.

Çiftçiler ile görüşen Demir, üreticilere kazancı bol, bereketli sezon diledi.