Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın: 50 balya saman zarar gördü
Niksar ilçesine bağlı Teknealan köyünde ormanlık alan yakınında çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü. Yangın, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü.
İlçeye bağlı Teknealan köyünde ormanlık alan yakınında saman birikintisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi
Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında 50 balya saman zarar gördü.