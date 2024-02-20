Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil yangını
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araçta hasar meydana geldi. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gürçeşme beldesinde M.Ö'ye ait 60 ABT 425 plakalı otomobilde park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Söndürülen yangın sonucu araçta hasar meydana oluştu.