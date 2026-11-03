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Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı.

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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki 55 BK 365 plakalı otomobil, 50. Yıl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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