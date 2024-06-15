Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
F.I. idaresindeki 34 FUF 594 plakalı hafif ticari araç, Dönekse mevkisinde E.K. yönetimindeki 60 AES 856 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan A.P.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.