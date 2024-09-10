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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 25 dönümlük alan zarar gördü

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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ormancı köyünde bilinmeyen neden anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 25 dönümlük alan zarar gördü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında anız yangınında 25 dönümlük alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Ormancı köyünde bilinmeyen neden anız yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 25 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Belediyesi İtfaiye Güncel Niksar Yaşam tokat

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