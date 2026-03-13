Haberler

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
