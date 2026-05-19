Tokat'ın Başçiftlik ve Niksar İlçelerinde 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tokat'ın Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiir dinletileri ve sportif gösterilerin yer aldığı programlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Başçiftlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından program, ilçe spor salonunda devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiir dinletisi, oratoryo ile sportif gösteriler ile halk oyunu gösterilerinin ardından okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Hatipli Belediye Başkanı Cansoy Eraslan, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Niksar

Tokat'ın Niksar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, Kaymakamlık binası önünde Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik adına konuşma gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, kompozisyon sunumları yapıldı. Daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Kutlamalarda öğrencilerin hazırladığı sportif ve kültürel gösteriler ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında halat çekme yarışması, kız ve erkek öğrenciler arasında 100 metre atletizm yarışları ile koordinasyon parkuru yarışmaları düzenlendi.

Programda ayrıca güreş ekibi, halk oyunları ekibi, okçuluk takımı ve kick boks sporcuları gösteri sundu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Kutlamalara Niksar Kaymakamı Kadir Perçi ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak
