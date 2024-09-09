Tokat'ın Erbaa ilçesinde yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
H.F. yönetimindeki İran plakalı tır, D-100 kara yolu Karanlıkdere yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.
H.F. yönetimindeki İran plakalı tır, D-100 kara yolu Karanlıkdere yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.