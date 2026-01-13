Tokat'ta sağlık ekiplerinin karla mücadelesi
Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası sağlık ekipleri hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından sağlık ekipleri, hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarının açılabilmesi, sağlık ekipleri de hastalara ulaşmak çaba gösteriyor.
112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu mesai harcadıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde, Gökal beldesine giden ambulans ekibinin 30 santimetreyi aşan karda ilerlemeye çalışması ve lastiklere zincir taktıkları anlar yer alıyor.