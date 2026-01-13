Haberler

Tokat'ta sağlık ekiplerinin karla mücadelesi

Tokat'ta sağlık ekiplerinin karla mücadelesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası sağlık ekipleri hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından sağlık ekipleri, hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarının açılabilmesi, sağlık ekipleri de hastalara ulaşmak çaba gösteriyor.

112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu mesai harcadıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde, Gökal beldesine giden ambulans ekibinin 30 santimetreyi aşan karda ilerlemeye çalışması ve lastiklere zincir taktıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar