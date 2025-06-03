Tokat'ın Artova ilçesinde köy fırınında yangın

Tokat'ın Artova ilçesinde köy fırınında yangın
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Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi'nde bulunan köy fırınında çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Tokat'ın Artova ilçesinde köy fırınında çıkan yangında hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Çelikli Mahallesi Afetevleri mevkisinde bulunan köy fırınında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi.

Artova Belediyesi itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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