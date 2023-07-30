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Tokat'ın Artova ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk yaylada bulundu

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Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Ulusulu Köyünde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince yaylada sağ şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Tokat'ın Artova ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince yaylada bulundu.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Artova ilçesine bağlı Ulusulu Köyünde C.A. isimli 3 yaşındaki çocuk kayboldu.

Ailesinin olayı bildirmesi üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Çalışma sonucu çocuk, köyden yaklaşık 3 km uzaklıktaki yaylada sağ şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Jandarma Artova Tokat Güncel Haberler

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