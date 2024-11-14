Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası Sonbaharda Bir Cennet Gibi

İç Anadolu'nun gizli kalmış cenneti renkleriyle görenleri mest ediyor

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası, sonbaharda doğaseverleri mest eden bir güzelliğe bürünüyor. Yeşilırmak'ın doğduğu yayla, sararan yapraklar ve yeşilin canlı tonlarıyla kartpostallık manzaralar sunuyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Harami Yaylası, sonbaharda sunduğu eşsiz renk cümbüşüyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Yeşilırmak'ın doğuş noktası olan bu yayla, sarının ve yeşilin tüm tonlarıyla adeta bir tablo gibi görünüyor. Sonbahar'da kartpostallık bir güzelliğe bürünen bu yayla her adımda doğanın huzurunu hissettiren bir ortam sunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olan Harami Yaylası, sonbahar aylarında ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Muhteşem bir ortamı var"

Harami Yaylasının farklı bir atmosferi olduğunu söyleyen Firdevs Gölbaşı, "Şu an Tokat'ın Almus ilçesinde Harami Yaylası'ndayız. Arkamdaki manzaradan görüyor olmanız gerekiyor. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Bu arada ben aslen Kayseriliyim. Tokat'ta öğrenciyim. Beslenme ve diyetetik üçüncü sınıf öğrencisiyim. Tokat'taki üçüncü yılım. Şunu söyleyebilirim Tokat'ın birçok ilçesini gezdim. En beğendiğim ilçesi Almus'tur. Almus olmasının sebebi de gerçekten Harami Yaylası. Çünkü yaylaları olsun, ağaçları olsun, özellikle sonbahar, yapraklar döküldüğü zaman güzel bir görüntüsü oluyor. O yüzden burayı çok beğeniyorum. Bu arada bizim Tokat'ta küçük bir ekibimiz var. Onlarla birlikte biz geçen sene buraya kampa geldik. Şu gördüğünüz yerlerde kamp çadırlarımızı kurmuştuk. Burada kamp yapılabiliyor. Doğası atmosferi zaten muhteşem. Yeşillik ve doğa seven insanlar için cidden muazzam bir yer. Kayseri'de böyle yerler çok göremiyoruz. Çünkü tam İç Anadolu'nun kıyı kesiminde kalıyor. Ama burası birazcık daha Karadeniz'e kaydığı için yeşillik gerçekten doğayı canlandırıyor" dedi.