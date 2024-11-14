Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası Sonbaharda Bir Cennet Gibi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası, sonbaharda sunduğu eşsiz renk cümbüşüyle doğa tutkunlarını mest ediyor. Yeşilırmak'ın doğduğu bu yayla, sararan yapraklar ve canlı yeşil tonlarıyla kartpostallık manzaralar sunuyor. Her mevsim farklı bir güzellik barındıran yayla, doğaseverler için unutulmaz anlar yaşatıyor.

İç Anadolu'nun gizli kalmış cenneti renkleriyle görenleri mest ediyor

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası, sonbaharda doğaseverleri mest eden bir güzelliğe bürünüyor. Yeşilırmak'ın doğduğu yayla, sararan yapraklar ve yeşilin canlı tonlarıyla kartpostallık manzaralar sunuyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Harami Yaylası, sonbaharda sunduğu eşsiz renk cümbüşüyle doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Yeşilırmak'ın doğuş noktası olan bu yayla, sarının ve yeşilin tüm tonlarıyla adeta bir tablo gibi görünüyor. Sonbahar'da kartpostallık bir güzelliğe bürünen bu yayla her adımda doğanın huzurunu hissettiren bir ortam sunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olan Harami Yaylası, sonbahar aylarında ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Muhteşem bir ortamı var"

Harami Yaylasının farklı bir atmosferi olduğunu söyleyen Firdevs Gölbaşı, "Şu an Tokat'ın Almus ilçesinde Harami Yaylası'ndayız. Arkamdaki manzaradan görüyor olmanız gerekiyor. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Bu arada ben aslen Kayseriliyim. Tokat'ta öğrenciyim. Beslenme ve diyetetik üçüncü sınıf öğrencisiyim. Tokat'taki üçüncü yılım. Şunu söyleyebilirim Tokat'ın birçok ilçesini gezdim. En beğendiğim ilçesi Almus'tur. Almus olmasının sebebi de gerçekten Harami Yaylası. Çünkü yaylaları olsun, ağaçları olsun, özellikle sonbahar, yapraklar döküldüğü zaman güzel bir görüntüsü oluyor. O yüzden burayı çok beğeniyorum. Bu arada bizim Tokat'ta küçük bir ekibimiz var. Onlarla birlikte biz geçen sene buraya kampa geldik. Şu gördüğünüz yerlerde kamp çadırlarımızı kurmuştuk. Burada kamp yapılabiliyor. Doğası atmosferi zaten muhteşem. Yeşillik ve doğa seven insanlar için cidden muazzam bir yer. Kayseri'de böyle yerler çok göremiyoruz. Çünkü tam İç Anadolu'nun kıyı kesiminde kalıyor. Ama burası birazcık daha Karadeniz'e kaydığı için yeşillik gerçekten doğayı canlandırıyor" dedi.

Tokat'ın Almus ilçesindeki Harami Yaylası Sonbaharda Bir Cennet Gibi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.