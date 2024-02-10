Tokat'ın Almus ilçesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığıyla Valilik bünyesinde çalışan işçiler, Ormanevleri ve Almus Baraj Gölü kenarlarında bulunan çöpleri topladı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Sayın Vali'mizin başlatmış olduğu Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizin çıkışından Almus HES yolu üzeri, Ormanevleri ve baraj gölü kenarlarının çevre temizliğini yaptık. Bu çalışmalarımız sürecek." dedi.