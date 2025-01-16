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Tokat İl Özel İdaresi'nde Emekli Olan 44 Personel İçin Veda Programı

Tokat İl Özel İdaresi'nde Emekli Olan 44 Personel İçin Veda Programı
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Tokat İl Özel İdaresi, emekli olan 44 personeli için bir veda programı düzenledi. Genel Sekreter Ahmet Kayhan, emekli çalışanlara plaketlerini takdim ederek, onların Tokat'ın gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını vurguladı.

Tokat İl Özel İdaresinden emekli olan 44 personel için veda programı düzenledi.

Genel Sekreter Ahmet Kayhan, eski Genel Sekreter Recep Gökçe ve birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleşen programda, emekli olan çalışanlara plaketleri verildi.

Kayhan, Tokat İl Özel İdaresinde görev yapan tüm personelin şehrin gelişiminde ve kurumun güçlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Tokat'ımız için yıllarını vermiş 44 kıymetli çalışma arkadaşımızı uğurluyor olmanın hem gururunu hem de hüznünü yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin birer ferdi olan değerli mesai arkadaşlarımızla Tokat'ımız için hep beraber güzel işlere imza attık. Emekliye ayrılan tüm mesai arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Tokat İl Özel İdaresi ailesi olarak şehrimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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