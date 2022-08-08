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Tokat haberi | Tokat'ta 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

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Tokat haberi | Tokat'ta 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Edinilen Tokat gelişmesine göre Tokat Vakıflar Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Tokat Vakıflar Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, aşure dağıtımına, Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.

Vali Hatipoğlu, Aşure Günü'nde vatandaşlara aşure ikram ettiklerini belirterek, "Muharrem ayının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "Bugün Aşure Günü. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü kutluyorum." diye konuştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Eyüp Eroğlu Tokat Güncel Haberler

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