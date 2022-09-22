Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı TOKAT - Tokat'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı TOKAT - Tokat'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı. Mehmet Emin Kılıç idaresindeki 60 BM 902 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Gümüşdiş Bulvarı'nda yolun sağında yürüyen Cennet Gül Demircan'a çarptı. Otomobil, daha sonra park halindeki üç araca çarparak durabildi. Yaralanan Demircan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Tokat Güncel Haberler

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