Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Güncel Haberler

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı TOKAT - Tokat'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

TOKAT - Tokat'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Mehmet Emin Kılıç idaresindeki 60 BM 902 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Gümüşdiş Bulvarı'nda yolun sağında yürüyen Cennet Gül Demircan'a çarptı.

Otomobil, daha sonra park halindeki üç araca çarparak durabildi.

Yaralanan Demircan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title