Tokat gündem haberleri | Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ayçiçeği hasadı yaptı Güncel Haberler Tokat gündem haberi... Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde ayçiçeği hasadına katıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde ayçiçeği hasadına katıldı. Zile ilçesinde programlara katılan Hatipoğlu, daha sonra Çeltek köyüne gitti. Köylülerin közde pişirdiği mısırlardan tadan Hatipoğlu, gözleme yapan kadınlarla da bir süre sohbet etti. Hatipoğlu, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı da yaptı. Hatipoğlu, ayçiçeği hasadının hayırlı olmasını dileyerek, çiftçilere bol ve bereketli kazanç diledi. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Tokat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tokat gündem haberleri | Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ayçiçeği hasadı yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.