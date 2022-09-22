Tokat gündem haberleri | Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ayçiçeği hasadı yaptı
Güncel Haberler
Tokat gündem haberi... Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde ayçiçeği hasadına katıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde ayçiçeği hasadına katıldı.
Zile ilçesinde programlara katılan Hatipoğlu, daha sonra Çeltek köyüne gitti. Köylülerin közde pişirdiği mısırlardan tadan Hatipoğlu, gözleme yapan kadınlarla da bir süre sohbet etti.
Hatipoğlu, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı da yaptı.
Hatipoğlu, ayçiçeği hasadının hayırlı olmasını dileyerek, çiftçilere bol ve bereketli kazanç diledi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel