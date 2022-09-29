Tokat gündem haberleri... Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor Güncel Haberler Tokat haberleri... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yapılıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yapılıyor. Kapaklı köyünde 2 gün önce evinden ayrılan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk'ten bir daha haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, henüz Öztürk'e ait bir bulguya ulaşamadı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Reşadiye Tokat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tokat gündem haberleri... Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.