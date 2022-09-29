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Tokat gündem haberleri... Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor

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Tokat gündem haberleri... Tokat'ta kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yürütülüyor

Tokat haberleri... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yapılıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışma yapılıyor.

Kapaklı köyünde 2 gün önce evinden ayrılan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk'ten bir daha haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, henüz Öztürk'e ait bir bulguya ulaşamadı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Reşadiye Tokat Güncel Haberler

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