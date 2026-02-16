Haberler

Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı

Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta düzenlenen Genç Çiftçi Akademisi programı, genç çiftçilere tarımın geleceği hakkında eğitim ve destekler sunacak. Program, 18-40 yaş arası genç çiftçi adaylarını kapsayarak, hibe ve kredi destekleri hakkında bilgilendirme yapacak.

Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tokat Genç Çiftçi Akademisi, açılış programı 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci, tarımın geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Genç çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinin olduğunu vurgulayan Cebeci, "KKYDP ve TKDK hibeleri, Ziraat Bankası'nın düşük faizli tarımsal kredileri ile KOSGEB destekleri hakkında uzmanlardan bilgiler verilmesiyle devam edilecek. 18-40 yaş arası genç çiftçiler ve çiftçi adaylarını kapsayan proje, başvuru süreci, anket çalışmaları, kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleri, hibe ve kredi destekleri hakkında bilgilendirme, alan bazlı mesleki eğitimler ve teknik geziler olmak üzere 8 aşamadan oluşuyor. Katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri, KKYDP ve TKDK hibeleri, Ziraat Bankası'nın düşük faizli tarımsal kredileri ile KOSGEB destekleri hakkında uzmanlardan bilgi alacak ve başvuru süreçlerinde teknik destek görecek. Proje ile Tokat'ın dört bir yanında örnek genç çiftçilerin yetiştirilmesi, gençlerin tarıma bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesi, hibe programlarından yararlanan genç sayısının artırılması ve kırsaldan göçün azaltılması hedefleniyor. Genç Çiftçi Akademisi ile Tokat'ta tarımda sürdürülebilir büyüme için güçlü bir gençlik hareketi başlatılması amaçlanıyor." dedi.

Açılışa, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Vali Yardımcısı Osman Güven Tokat Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Hayri Korkmaz ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti