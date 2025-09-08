Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yeni Dönem Planlamalarını Tamamladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından gerçekleştirilen akademik ve idari birim toplantıları sona erdi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılarda yeni döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Toplantılarda, akademik ve idari süreçlerin geliştirilmesi, öğrenciler için daha nitelikli bir eğitim ortamının sağlanması ve üniversitenin bölgesel kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Ayrıca, yeni dönemde yapılması planlanan projeler ve uzun vadeli stratejik hedefler de ayrıntılı şekilde görüşüldü.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, üniversitenin, farklı birimleriyle uyum içinde çalışarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.