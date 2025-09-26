Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Belediyesi'nden Afet Eğitimi Protokolü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Belediyesi arasında afet eğitimi iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz katıldı.

Protokol kapsamında belediye personeline Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAMER) tarafından eğitim verilecek. Eğitimler afet bilinci, kriz anında doğru hareket etme, ilk yardım uygulamaları ve acil durumlarda koordinasyon konularını kapsayacak.

Eğitimin yanı sıra TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde bulunan Afet Tatbikat Merkezi de aktif olarak kullanılacak.

Tokat Belediye personeli alanda gerçekçi senaryolar eşliğinde uygulamalı tatbikatlara katılacak.

Bu sayede hem teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi hem de afetlere karşı hazırlıklı personel yapısının oluşturulması hedefleniyor.