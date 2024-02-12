Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TEKNOFEST Programı Düzenledi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST' programı hakkında bilgi verildi. T3 Vakfı Tokat İl Sorumlusu Furkan Çetinkaya, başvuruların 20 Şubat'a kadar devam edeceğini belirtti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından "Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST" programı düzenlendi.
T3 Vakfı Tokat İl Sorumlusu Furkan Çetinkaya, üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e başvuruların 20 Şubat'a kadar sürdüğünü söyledi.
Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren Çetinkaya, TEKNOFEST'in öneminden bahsetti.