Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne Beslenme Dostu Sertifikası

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), çalışanlarına yönelik sürdürülebilir sağlık uygulamalarıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası" almaya hak kazandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi tarafından yapılan incelemeler sonrasında kriterleri başarıyla karşılayan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine verilen sertifika, Tokat İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Atilla Bıyık tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a takdim edildi.

Rektörlük makamında gerçekleşen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, yapılan bu çalışmaların sadece belge almakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda üniversite çalışanlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen sürdürülebilir bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirtti. Sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak adına çalışanlara yönelik düzenli bilgilendirme toplantıları, sağlıklı menü seçenekleri, spor etkinlikleri ve yürüyüş parkurları gibi birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, bu önemli başarının arkasında özverili bir ekip çalışması bulunduğunu belirterek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Emine Yıldız başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeline teşekkürlerini iletti.