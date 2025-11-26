Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Diş Sağlığı Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Gaziosmanpaşa köyünde mobil sağlık birimleriyle diş taraması ve sağlık kontrolleri gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinliğin köy halkına sağlık hizmeti sunma amacını vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) görev yapan diş hekimleri köyde diş taraması yaptı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile TOGÜ Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü tarafından Gaziosmanpaşa köyünde diş taraması etkinliği düzenlendi.

Köy okulunda kurulan mobil sağlık birimlerinde, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere köy sakinlerinin ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı. Etkinlik kapsamında ihtiyaç duyan kişilere yönlendirmeler yapılırken, çocuklara diş sağlığını koruma konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Programda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik ile Gaziosmanpaşa köyündeyiz. Hastanelere ve düzenli diş kontrolüne gidemeyen vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimiz sahada değerli tecrübeler kazanıyor hem de köy halkımız gerekli sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı buluyor. Emeği geçen herkese üniversitemiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl Sarıkaya, dekan yardımcıları, TOGÜ Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.