Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Diş Sağlığı Etkinliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) görev yapan diş hekimleri köyde diş taraması yaptı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile TOGÜ Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü tarafından Gaziosmanpaşa köyünde diş taraması etkinliği düzenlendi.

Köy okulunda kurulan mobil sağlık birimlerinde, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere köy sakinlerinin ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı. Etkinlik kapsamında ihtiyaç duyan kişilere yönlendirmeler yapılırken, çocuklara diş sağlığını koruma konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Programda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik ile Gaziosmanpaşa köyündeyiz. Hastanelere ve düzenli diş kontrolüne gidemeyen vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimiz sahada değerli tecrübeler kazanıyor hem de köy halkımız gerekli sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı buluyor. Emeği geçen herkese üniversitemiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl Sarıkaya, dekan yardımcıları, TOGÜ Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.