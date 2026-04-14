TOGÜ'de oryantiring yarışması gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen oryantiring yarışmasına, 18 şehirden 54 okuldan 450 sporcu katıldı. Yarışmada başarılı olan 16 takım, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de okul sporları kapsamında düzenlenen oryantiring yarışması, Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen sporcuların ilgi gösterdiği yarışmaya 18 şehirden 54 okuldan 450 sporcu katıldı.

Yarışma kapsamında sporcular, hem takım hem de ferdi kategorilerde parkura çıktı. Doğa ile iç içe gerçekleşen müsabakalarda katılımcılar yön bulma, hız, dayanıklılık ve strateji becerilerini sergiledi.

Yarışma sonucunda başarılı olan 16 takım, Uşak'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Dünya savaş tarihinde bir ilk! Zelenski kaydettiği videoyla duyurdu

Dünya savaş tarihinde bir ilk yaşandı
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Dünya savaş tarihinde bir ilk! Zelenski kaydettiği videoyla duyurdu

Dünya savaş tarihinde bir ilk yaşandı
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

Bir Avrupa ülkesinden daha İsrail'e darbe! Bizzat Başbakan açıkladı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı