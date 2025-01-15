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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Obezite ve Diyabet Hastalarına Teşekkür Belgeleri Verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Obezite ve Diyabet Hastalarına Teşekkür Belgeleri Verildi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi kapsamında belirlenen kiloyu vererek hedefe ulaşan hastalara teşekkür belgeleri takdim etti. Programda, üniversite yönetimi hastaları destekleyen ekibi tebrik etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından belirlenen kiloyu vererek hedefe ulaşan hastalara teşekkür belgesi verildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde gerçekleşen programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, hastanesi başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ve dekan yardımcıları Prof. Dr. Fikret Erdemir ile Doç. Dr. Nagehan Yıldız Çeltek katıldı.

Aile Hekimliği ve Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Erdoğdu Ceylan, burada yaptığı konuşmada, tedavi için merkezlerine başvuran hastaların yaşam standardının daha iyi olması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Belirlediğimiz hedeflere başarıyla ulaşan hastalarımıza teşekkür belgelerini vereceğiz. Bizlere her zaman destek olan başta rektörümüz olmak üzere dekanımız ve başhekimimize teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Yılmaz da sağlıklı yaşama adım atmak isteyenlere yol gösteren, destek olan ekiplerini tebrik etti.

Daha sonra belirlenen kiloyu vererek zayıflayan ve hedeflere ulaşan hastalara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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