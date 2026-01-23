Haberler

TOGÜ'de kış kampı mezuniyet töreni yapıldı

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen kış kampı programı mezuniyet töreniyle sona erdi. 5-7 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitsel ve eğlenceli atölyeler, çocukların bilişsel, sosyal ve motor gelişimlerini desteklemeyi amaçladı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen kış kampı 2026 programı, mezuniyet töreniyle sona erdi.

Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program kapsamında 5-7 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitsel ve eğlenceli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kış kampı süresince uygulanan etkinlikler çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerini desteklemeyi amaçladı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen atölyeler, çocukların öğrenirken eğlenmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağladı.

Program sonunda düzenlenen mezuniyet töreninde kampa katılan çocuklara katılım belgeleri takdim edilirken, aileler de çocuklarının gelişim süreçlerine tanıklık etme imkanı buldu.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
