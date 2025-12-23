TOGÜ'de 'Evden İşe Gidene Kadar' tiyatro oyunu sahnelendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan "Evden İşe Gidene Kadar" adlı tiyatro oyunu, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda sahneye konuldu.

Yazarlığını Ahmet Arslan'ın üstlendiği, yönetmenliğini Ayşe Elif Şener'in yaptığı oyun gündelik hayatın sıradan gibi görünen ancak derin anlamlar barındıran yolculuklarını sahneye taşıdı. Oyunun sanat danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Büşra Güven yürüttü.

Toplumsal roller, bireysel kimlikler ve modern yaşamın insan üzerindeki etkilerini mizah ve dramatik unsurlarla ele alan "Evden İşe Gidene Kadar", farklı karakterler aracılığıyla izleyiciye hem düşündüren hem de gülümseten sahneler sundu.