Haberler

TOGÜ'de "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi

TOGÜ'de 'Evden İşe Gidene Kadar' tiyatro oyunu sahnelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan 'Evden İşe Gidene Kadar' adlı tiyatro oyunu, toplumsal roller ve modern yaşamın etkilerini ele alarak izleyicilere düşündüren ve gülümseten sahneler sundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan "Evden İşe Gidene Kadar" adlı tiyatro oyunu, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda sahneye konuldu.

Yazarlığını Ahmet Arslan'ın üstlendiği, yönetmenliğini Ayşe Elif Şener'in yaptığı oyun gündelik hayatın sıradan gibi görünen ancak derin anlamlar barındıran yolculuklarını sahneye taşıdı. Oyunun sanat danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Büşra Güven yürüttü.

Toplumsal roller, bireysel kimlikler ve modern yaşamın insan üzerindeki etkilerini mizah ve dramatik unsurlarla ele alan "Evden İşe Gidene Kadar", farklı karakterler aracılığıyla izleyiciye hem düşündüren hem de gülümseten sahneler sundu.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gideceği gün bekleniyor
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
title