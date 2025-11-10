Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Atatürk'ü anma programı yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda Fen Edebiyat Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı iş birliğinde konferans ve konser düzenlendi.

TOGÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Zeki Urhan şefliğinde "Atatürk'ün Sevdiği Eserler" adlı konser gerçekleştirildi. Konserde, Atatürk'ün dinlemekten en çok hoşlandığı eserler seslendirildi.

Konserin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serap Bozpolat Ayan, "Atatürk'ü Düşünmek: Zamanı Aşan Bir Aklın Anatomisi" başlıklı konferans verildi.