Haberler

Tokat'ta taşkın riskine karşı bir köyün sakinleri tahliye ediliyor

Tokat'ta taşkın riskine karşı bir köyün sakinleri tahliye ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkın riskine karşı köy sakinleri ve hayvanları tahliye ediliyor. Kaymakam ve belediye başkanı çalışmaları takip ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü sakinleri taşkın riskine karşı tahliye ediliyor.

İlçeye bağlı Kızılçubuk köyünde, Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski sebebiyle tahliye çalışması başlatıldı.

Çayın kenarındaki köyde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlarının, jandarmaların da yer aldığı ekiplerce tahliyesi yapılıyor.

Köyde Erbaa Kaymakamı Remzi Demir ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Atlanta’da yolcusu olmayan otonom araçlar mahalleyi istila etti

Sürücüsüz otomobiller mahalleyi istila etti! 50'si aynı anda tur attı
Futbolseverlere müjde! A Milli Takım'ın hazırlık maçları şifresiz kanalda

Dev maçlar şifresiz kanalda
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var

Böyle bir lig yok! Tam 12 takım küme düşebilir