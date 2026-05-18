Haberler

Tokat'ta tarım arazilerini ve evleri su bastı, seralar bölgesinde önlem alındı

Tokat'ta tarım arazilerini ve evleri su bastı, seralar bölgesinde önlem alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması sonucu Tepekışla köyünde 70 ev boşaltıldı, tarım arazileri ve seralar su altında kaldı. Bölgede taşkın riskine karşı önlemler alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerini su bastı. İlçe merkezindeki 430 dönümlük kesme çiçek seralarında da taşkın riskine karşı önlem alındı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES'in dolu savaklarından bırakılan sularla birlikte çay taştı. Çaya yakın bölgede bulunan Tepekışla köyünde tarım arazilerini ve çay kenarındaki evleri su bastı. İlçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan 530 dönümlük kesme çiçek seralarının biri taşkından etkilendi. Tepekışla köyü ve seralar bölgesinde setler kurularak taşkın için önlem alındı. Tepekışla köyündeki son durum ve seralar bölgesi dronla havadan görüntülendi.

'70 EVİ BOŞALTTIK'

Köyde 70 evi boşalttıklarını ifade eden Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin "Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı. Yukarıdaki barajların kapakları açıldı. Köyümüzü ve köyümüzün ekili arazilerini su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu anda devam ediyor ırmağın taşkını. Yaya köprümüz de uçtu. Genellikle buğday, arpa, narince bağımız var" dedi.

Seralar bölgesinde önlemler alındığını ifade eden Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir, "Şimdiye kadar Allah'a şükür bir problem yaşanmadı. Şu anda her şey normal, stabil şekilde devam ediyor. Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında, ırmağın sıfır noktasında olduğu için. Fakat bu illa da risk olacak diye bir şey yok. Emniyet açısından bölge boş tutulmaya çalışılıyor. Mecbur olmayan işler yapılmamaya çalışılıyor. Aileler de burada kalmıyor. Burada toplam 87 aile var şu anda. Yıllık 530 dönüm civarında bir üretim yapılıyor. Bunun 100 dönümü bölgenin dışında" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Cenazede TikTok çekmişti! Özür beklerken tepki çekecek yeni açıklama
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Brüksel'de bir okulda patlayıcı düzenek bulundu

Belçika'daki Türk mahallesindeki okulda patlayıcı düzenek bulundu
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki