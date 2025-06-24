Tokat Erbaa'da Çıkan Yangında 3 Ev Hasar Gördü, Kuş Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi, ekipler yangından etkilenen muhabbet kuşunu kurtardı.

İsmet Paşa Mahallesi Kenar Sokak'ta Mehmet Şenol'a ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ahmet Alıcı ve Samet Erdönmez'e ait evlerin çatılarına da sıçradı.

Vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Mehmet Şenol'un evinde bulunan muhabbet kuşunu gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen kuşa ilk müdahaleyi de itfaiye ekipleri yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 3 evde hasar oluştu.