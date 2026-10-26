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Tokat Erbaa'da askeri yük taşıyan TIR'la çarpışan traktör sürücüsü öldü, can kaybı 2 oldu

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücünün eşinin de yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı, soruşturma sürüyor.

SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü Zülfikir Bolat da kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Hatice Bolat'ın da yaşamını yitirdiği kazada ölü sayısı 2'e çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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