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Tokat emniyetinden 'Anneler Günü'ne özel duygusal klip

Tokat emniyetinden 'Anneler Günü'ne özel duygusal klip
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Tokat emniyetinden 'Anneler Günü'ne özel duygusal klip Tokat Emniyet Müdürlüğü, 'Anneler Günü'ne özel hazırladığı duygusal kliple şehit annelerine ve emniyet teşkilatında görevli annelere minnetini sundu.

Tokat emniyetinden ' Anneler Günü'ne özel duygusal klip

TOKAT - Tokat Emniyet Müdürlüğü, ' Anneler Günü'ne özel hazırladığı duygusal kliple şehit annelerine ve emniyet teşkilatında görevli annelere minnetini sundu.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, "Anneler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından anlamlı bir klip paylaştı. "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" mesajıyla yayımlanan klip, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Klipte, il emniyet müdürlüğünde görev yapan kadın polislerin çocukları annelerine birer gül vererek sürpriz yaptı. Annelerine sarılan çocukların mutluluğu ve duygusal anlar, izleyicilerin beğenisini kazandı. Klibin sonunda ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İstanbul'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz ve kadın şehit emniyet personellerinin fotoğraflarına yer verilerek şehit annelerine duyulan minnet ve saygı bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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