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Tokat Emniyet Müdürü'nden Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

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Tokat Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın Türkiye'nin uluslararası platformlardaki sesini duyurmasında oynadığı önemli role vurgu yaptı.

Tokat Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aydın, mesajında, Anadolu Ajansının, Türkiye'nin uluslararası platformlarda sesini duyurmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın 105 yıldır Türkiye'nin sesini duyurduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak, milletimizin hakikat mücadelesine omuz vermek için kurulan Anadolu Ajansı, 105 yıldır milletimizin sesi ve vicdanı olmayı sürdürüyor. Milli Mücadele'nin kalemle yazılan cephesinde emeği olan herkesi rahmetle anıyor, bugün bu mirası taşıyan tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken milletimizin huzuru için görev yapmaya devam eden Anadolu Ajansının 105. yaşı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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