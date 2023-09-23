Tokat Emniyet Müdürlüğünden moral etkinliği

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri ile emekli emniyet personelinin katılımıyla eğlence etkinliği düzenlendi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri ile emekli emniyet personelinin katılımıyla eğlence etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uzunburun Tesisleri'nde personele aidiyet duygusunu hissettirmek, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamak, emekli personelin unutulmadığını göstermek, polis-vatandaş ilişkisini sıcak tutmak amacıyla çeşitli etkinliklerin bulunduğu program gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, gazetecilere, programın düzenlenmesinde katkısı olan Valilik başta olmak üzere Belediye ve kamu kurumlarına teşekkür etti.

Programla zor şartlarda çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, aileleri ile güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istediklerini dile getiren Armağan, şehit aileleri ve gazilerle de bir arada olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun da katıldığı program, müzik dinletisi ile son buldu.