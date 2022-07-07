Tokat Belediyesinin Kurban Bayramı hazırlıkları

Kurban Bayramı öncesi Tokat Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeye bağlı ekipler, nöbet sistemine göre 7/24 çalışmalarına devam edecek, Beyaz Masa aracılığıyla ihtiyaçlar doğrultusunda taleplere cevap verilecek.

Bayram öncesi mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakım çalışmaları tamamlanırken, bir yandan da şehrin tüm bölgelerinde Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlik, ilaçlama ve gül kokusu faaliyetleri devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin 29 noktasında kurbanların steril ortamda kesilebileceğini belirterek, "Ayrıca belediyemiz mezbahanesi bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Yine kurban satış alanımızda belediyemiz, mezbahane bölgesi olarak belirlendi. Kurban Bayramı'na kadar bu alanımızda kurbanlık satışı yapılacak. Cadde ve sokaklarında temizlik, ilaçlama ve gül kokusu çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz bayram süresince gül kokacak inşallah." ifadelerini kullandı.