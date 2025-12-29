Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, etkisini artıran kar yağışıyla birlikte şehir genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla tüm birimleriyle sahada çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Tokat Belediyesi, 18 ayrı ekip ve 102 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Şehrin dört bir yanında görev yapan ekipler, ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, hastane çevreleri, okul güzergahları ve yoğun kullanılan alanlarda kar küreme, yol açma, temizlik ve tuzlama faaliyetlerine devam ediyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı gece-gündüz esasına göre görev yaparken, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler de anlık olarak değerlendirilerek hızlı şekilde müdahale ediliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Hemşerilerimizin güvenliği ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahadayız ve şartlar normale dönene kadar çalışmalarımız aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.