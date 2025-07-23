Tokat Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Marketlere Denetim

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, gıda teknikerleri eşliğinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla gıda işletmeleri ve marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimi yaptı.

Denetimlerin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerimiz sahada büyük özveriyle görev yapıyor. Raflar ve ürünler tek tek kontrol ediliyor. Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunması kabul edilemez. Tespit edilen her olumsuzluk için gerekli yasal süreç başlatılıyor. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz aralıksız denetimlerine devam edecek. Vatandaşlarımız da aykırı bir durum tespit ettiklerinde Beyaz Masa ekiplerimize bildirebilirler. Kurallara riayet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ederim."