Tokat Belediyesi Öğrencilere Hoş Geldin İkramında Bulundu

Tokat Belediyesi beyaz masa ekipleri, üniversiteye kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere ikramda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) kazanan öğrencileri Tokat Otobüs Terminali'nde Beyaz Masa ekibiyle karşıladı. Öğrencilere ve ailelerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun tebrik mektubu ve selamları iletilirken, küçük ikramlarda da bulunuldu.

Üniversiteye yeni başlayan gençleri tebrik eden Yazıcıoğlu, mektubunda, "Sevgili genç kardeşlerim, tarihi, doğası ve misafirperver insanlarıyla bilinen Tokat'ımızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Bugün küçük bir ikramla yanınızda olduk, yarın da ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Tokat'ta büyük bir aileyiz. Siz değerli öğrenci kardeşlerimizi hem akademik hem de sosyal anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Tokat'ımız, yüzyıllardır yetiştirdiği alimler, fazıllar ve münevverlerle Türkiye'nin ilim ve kültür hayatında özel bir yere sahiptir. Bizler, bu köklü eğitim geleneğini bugün üniversite gençliğimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.