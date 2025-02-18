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Tokat Belediyesi'nden E-imar Uygulaması Hizmete Sunuldu

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Tokat Belediyesi, e-imar ve kent imar uygulamaları ile şehir planlamasında dijital dönüşüm gerçekleştirdi. Tokatlılar, artık imar bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişebilecek.

Tokat Belediyesi e-imar ve kent imar uygulamaları hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, teknolojiyi vatandaşların hizmetine sunarak şehir planlamasına yönelik önemli bir dijital dönüşümü daha gerçekleştirdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan e-imar ve kent imar uygulamaları, Tokatlıların şehir planlama süreçlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla kullanıma açıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Üretken belediyecilik anlayışımızla teknolojiyi vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlere, uygulamalara dönüştürüyoruz. Tokat imar plan bilgilerinize artık bir tuşla ulaşabilirsiniz. 7/24 kesintisiz erişimle adres veya ada/parsel bilgilerinizi girerek ilgili noktayı arayabilir ve bölge hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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